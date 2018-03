Nejhezčí český Rocky je romantik jako hrom: Takhle si hýčkal snoubenku na Matějské a promluvil o svatbě

Peter Pecha a jeho krásná snoubenka Kateřina Herminapress

„Mě poutě taky moc baví. U nás na Slovensku byla pouť jednou nebo dvakrát do roka na Velikonoce nebo na posvícení. To mě bavilo tak do dvanácti let, pak jsem je začal bojkotovat. Dneska ale chodím na poutě moc rád a vždycky si to rád aspoň projdu. Zkouším všechno, třeba i horskou dráhu a autíčka taky, protože miluju řízení,“ řekl Pecha.

Dvojice si nakonec užila také vyhlídkovou jízdu na obřím kole, kde se rozpovídali i o svatebních přípravách.

„Zatím neplánujeme nic zásadního, jenom se bavíme o stylu svatby, kde bychom to rádi měli. Nevíme, jestli to stihneme ještě letos, asi spíš ten příští rok, ale určitě to nechceme odkládat. Řekli jsme si, že teď na jaře objedeme nějaká místa, která nás zajímají a na základě toho se rozhodneme,“ svěřil se muzikálový Rocky. Velkým tématem pro budoucí nevěstu jsou samozřejmě také svatební šaty.

„Už jsem se dívala na internetu, co by se mi asi líbilo, ale tím, že to ještě nespěchá, tak opravdu jenom sleduju. Ale samozřejmě mám nějaké vysněné,“ prozradila Katka, jejíž milý teď bude mít hodně napilno. Už v dubnu ho fanoušci opět uvidí v Kongresovém centru, kam se vrací muzikál Mamma Mia!. ■