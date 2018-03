Po srážce s kolegyní při Plesu upírů skončila Natálie Grossová s nalomeným nosem: Máme foto

Natálie Grossová má nalomený nos. Foto: archiv N. Grossové

Nešlo ovšem jen o povrchovou ránu, ze které se tedy prý valila spousta krve. Poté, co Natálku odvezli do nemocnice na rentgen, zjistilo se, že nos má nalomený. Musí si ho fixovat, jak vidíte na snímku, který nám do redakce poslala.

"Úplně zlomený není, ale musím si dávat velký pozor," svěřila zpěvačka, která tak musela vynechat sobotní představení. Na kolegy se ale přišla aspoň podívat. V neděli už ale zpívala.

"Zatím to není nateklé, ale i to se může stát. Příště budu opatrnější," slibuje Natálka, kterou budeme vídat v Plesu upírů v pražské GoJa Music Hall do června. Od září se zde bude uvádět legendární Fantom opery, kde by se měla také objevit. ■