Dcera Schneiderové a Švehlíka zatím nejde v rodičovských šlépějích. Jistému druhu umění se ale věnuje naplno

Jedenáctiletá Sofie Anna zatím sice nekoketuje s herectvím, ale věnuje se tanci. „Dcera tančí, má to jako kroužek,” uvedla Jitka během našeho posledního rozhovoru během návštěvy olympijského parku v Brně.

Schneiderová nechává svou dceru, aby si o svém povolání rozhodla sama. „Děti by měly mít svoji cestu, svůj život. Ona dělá tanec jako koníček a já ji do ničeho nenutím. Myslím si, že profesionální tanečnice z ní už nikdy nebude, jedině snad moderního tance. Doufám ale, že jednou bude dělat něco, co ji bude maximálně naplňovat,” říká.

A netáhne to Sofii do divadla, nebo k filmu? „Zatím ne, protože vím, co to všechno obnáší, a o to je to těžší. Bránit jí ale nebudu, geny tam jsou,” uvedla Jitka Schneiderová, která je ráda, že dcera zatím nejde v jejích šlépějích: „Zatím po tom netouží, nepotřebuje to, nechce se mnou chodit do divadla. Takže dobrý.” ■