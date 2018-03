Tahle písnička prý mnohé překvapí: Csáková po šestnácti letech pouští do světa nový videoklip

Ilona Csáková představuje nový klip. Video: All4bands

Pokud jste měli pocit, že Ilona Csáková (47) už se věnuje hlavně rodině a na kariéru zpěvačky trochu rezignovala, pletete se. Právě dnes totiž do světa vypustila zbrusu nový singl Abych byla IN a s ním i videoklip, který natočila po neuvěřitelných šestnácti letech. Nyní se na něj na Super.cz můžete podívat i vy.

„Můj nový song asi mnohé překvapí. Bude to něco, co asi lidé nebudou úplně čekat. Možná budou dokonce v šoku. O to víc jsem zvědavá, jak se bude líbit. Nebudu zapírat, že jsem nervózní a cítím mírné rozechvění,“ proklamovala před pár dny sympatická zpěvačka.

Hudbu i text napsala Iloně na tělo Patricie, která má na svědomí například text Boky jako skříň pro Ewu Farnou. „Písnička je o sociálních sítích, mém vztahu i postoji k nim. Vše je pochopitelně bráno s velkou nadsázkou, což snad trkne každého posluchače na první dobrou. Tomu se přizpůsobily i některé mé outfity. Jednomu dokonce říkám sněhulák na diskotéce,“ směje se Ilona, která doufá, že tenhle klip bude publikum bavit. ■