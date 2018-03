Novodobá Pamela: Bývalá kadeřnice dokazuje, jak sexy mohou být červené jednodílné plavky

CJ Franco si s objektivem rozumí... Profimedia.cz

Pro tu už fotily reklamu slavné i méně známé modelky od Ireland Baldwin přes Blac Chynu po Češku Terezu Jelínkovou. CJ Franco tvůrci stylizovali do plavčice ze slavné Pobřežní hlídky. Pózovala tedy v červených jednodílných plavkách na stanovišti plavčíků.

Jak sexy mohou jednodílné plavky být, dokázala už Pamela Anderson a potvrdila to i právě Franco. Jde o to, jak modelka fotografovi zapózuje a CJ to má evidentně v malíku. ■