Do ulic Paříže vyrazily účastnice hříšné reality show v podprsenkách. Pozornost zvědavců si odvážná Nela pojistila

Nela Slováková a Nikol Trojanová se mrazu a nebojí. Super.cz

I na této módní show platilo, že zajímavá podívaná byla nejen na modelky na mole, ale i na návštěvníky v hledišti. Ani Nela s Nikol se nenechaly zahanbit a vyrazily ve velmi výrazných a odvážných outfitech.

Přes hedvábné černé podprsenky holky přehodily černá saka a doplnily je stejně barevnými kalhotami. Nela navíc vábila pozornost pohledem na svůj výstřih pánským motýlkem. „Nad tím, co si vezmeme na sebe, jsme přemýšlely asi s měsíčním předstihem. Jelikož je ale Nela z Brna a já z Prahy, tak jsme neměly příležitost se potkat a doladit to,” říká Trojanová. „Myslely jsme si, že outfity budeme ladit do detailu, a nakonec nám to trvalo asi jen hodinu. Bohužel to nevyšlo,” uvedla Nikol.

Modely Nikol a Nely se nesly v duchu rčení „parádo trp“, neboť během jejich pobytu klesla rtuť teploměru hluboko pod bod mrazu. „Řekly jsme si, že jdeme v podprsenkách a se sakem. Na pokoji máme slivovičku od babičky, takže se zahříváme vnitřně,” smály se obě. ■