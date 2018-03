Dcery Vandy Hybnerové brigádničí v kavárně: Maminka by to všechno neutáhla, říká herečka

Vanda Hybnerová Herminapress

„Je to počin, který vzešel z nás. Iniciátorem byla Jitka Sedláčková, která měla svůj zvláštní životní ženský zážitek, který se rozhodla přetransformovat do jevištní podoby tak, aby si člověk dokázal z věcí, kterého ho v životě nějak zasáhly, udělat pr*el. A zjistily jsme, že máme každá svůj příběh,“ uvedla Hybnerová s tím, že i ona vydatně přispěla ke scénáři.

„Představení je speciální tím, že není vůbec nijak vykalkulované ani vymyšlené, že jsme v rámci mnoha dopoledních káv, obědů a večeří, které jsme spolu s holkami strávily, daly na hromadu naše nějaké osobní věci, ze kterých bychom si chtěly udělat legraci a tím se toho tak trochu i zbavit. Je to taková terapie humorem,“ říká herečka a matka dvou dcer.

Dává jim rady, aby jim pomohla předejít ‚katastrofám‘, které ona sama prožila? „Jsem úplně normální maminka. To víte, že jim radím, ale zkušenost je nepřenosná a tu hubu si musí každý vymáchat sám,“ míní.

Dcery Antonie a Josefína ve stopách svých rodičů Vandy Hybnerové a Saši Rašilova nejspíš nepůjdou. „Herectví nestudují, i když jedna s tím vzdáleně koketuje. A druhá studuje výtvarku na Univerzitě Karlově. Obě mají nastartované životy a jsem na ně pyšná, protože jsou to šikovné samostatné holky,“ říká herečka. Aby si její dcery přivydělaly a mámě ulehčily, našly si brigádu. „Brigádničí v kavárně, protože obě studují, takže si musí něčím přivydělávat, protože by to maminka všechno neutáhla,“ dodala Hybnerová. ■