Kvůli roli v První republice do sebe nechává šestkrát týdně mlátit v ringu. Adama Mišíka možná ani nepoznáte

Adam na sobě tvrdě maká. Foto: Museumkampa

„Potkal jsem se se spoustou mladých herců, kteří po té roli toužili, a tak jsem rád, že jsem tu roli nakonec dostal,” těší se z nové příležitosti Adam, který se chce ukázat v novém světle. „Není to další role zamilovaného puberťáka, panice, ve které mě diváci znají. Konečně se ukážu v jiném světle,” říká Mišík u příležitosti setkání žen ve Werichově vile v rámci Mezinárodního dne žen.

Přípravu na roli boxera pojal Adam velmi zodpovědně. Šestkrát týdně cvičí pod dohledem boxerské legendy Rosti Osičky a stravování řeší pomocí krabiček. „Dřív jsem sice cvičil, ale bylo to takové udržovací, ale ten aktuální trénink se s tím nedá srovnat. Takový drsný trénink opravdu do hloubky jsem nikdy nezažil. Opravdu to na sobě cítím,” říká Adam.

Mišík trénuje v boxerském ringu od prosince a vypadá to, že bude s tímto sportem pokračovat i po natočení třetí řady První republiky. „My umělci máme velmi nepravidelný režim a díky cvičení jsem dostal do života disciplínu a řád. Jsem na sebe tvrdší a učím se odříkat některé věci. To třeba někteří umělci ani nenajdou. V tom mě to baví a určitě budu ve cvičení a boxu pokračovat,” slibuje si Adam Mišík. ■