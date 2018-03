Vondráčkovi jeho role v První republice skvěle sedla: Jsem takovej prvorepublikovej ksicht

Petr Vondráček Super.cz

„Kostýmy mě baví. Mám rád kravaty, i když méně krve proudí do mozku,” smál se na natáčení ve studiu herec, kterého jsme se ptali, jestli neměl tendenci si nějaký oblek ze seriálového fundu odnést do svého šatníku. „To přímo ne. V dnešní době člověk může být elegantně oblečený, ale spíš funguje vyštíhlená móda. Tyhle kostýmy z první republiky jsou volné a pánům to hezky luftovalo. Dnes bych si ale nic takového na Václavské náměstí neoblékl. To by si totiž japonští turisté měli co fotit,” uvedl Vondráček.

Herci a hudebníkovi se období první republiky velmi líbí. „Pro mě je tato doba velmi příjemná. Mám rád staré pořádky. Jsem v tomto trošku konzervativní, že staré principy byly v pořádku,” říká Petr Vondráček a dále dodává: „Herecké vystupování v tomto seriálu mi dělá velmi dobře. Oni mi říkají, že jsem takovej prvorepublikovej ksicht.” ■