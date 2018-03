Zranění při Plesu upírů: Natálie Grossová skončila v nemocnici

Natálie Grossová si rozsekla nos o upíří zuby. Herminapress

Krve je na scéně při muzikálu Ples upírů díky jeho tématu dost a dost. Většinou ovšem té umělé. Tentokrát ale tekla krev doopravdy. Představitelka hlavní hrdinky Natálie Grossová (15) se velmi nepříjemně zranila. A kuriózně za to mohly upíří zuby její kolegyně.

Bylo naštěstí už ke konci představení, když se Natálka ve tmě, která panuje v zákulisí střetla s kolegyní tanečnicí a narazily do sebe. Stalo se to před závěrečnou děkovačkou, kdy herci ve tmě přebíhají do portálu a připravují se.

"Došlo ke střetu Natálky a slečny Pavly Harongové, tanečnice a choreografky připravovaného Fantoma Opery. Srazily se obličeji tak nešťastně, že Natálka narazila nosem do upířích zubů slečny Harongové a nos si rozsekla,“ popsal dirigent a autor hudebního nastudování Plesu upírů Michal Macourek.

Okamžitě se jelo do nemocnice. Nos sice Natálce ošetřila přítomná zdravotnice, ale bylo potřeba zajistit následnou péči. ■