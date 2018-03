Z rozesmáté teenagerky je matka s problémy: Šoposkou čeká v seriálu razantní změna

Marika Šoposká se vrací do První republiky. Super.cz

Fanoušci seriálu První republika herečku Mariku Šoposkou zaznamenali v první řadě jako Leu Salomonovou, teď se po delší pauze její postava vrací do děje. „Moje postava je o pár let starší, má o dvě děti víc a o jednoho manžela víc,” říká Marika a dále svou postavu komentuje: „Už to není rozesmátá teenagerka, ale matka s problémy.”