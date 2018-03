Písařík si nedá říct. Od rychlých strojů ho neodradil ani čelní náraz s autem

Martin Písařík dováděl s Josefem Šilerem, motocyklovým kaskadérem, instruktorem, testovacím jezdcem a také držitelem několika světových rekordů. Foto: Tino Kratochvíl

Od zážitků ho neodradila ani nehoda, kterou už na motorce zažil. „Byl to takový „čelňáček“ s autem, naštěstí to nebylo ve velké rychlosti. Ale od té doby vím, že jde o okamžiky. Hned jsem si pak sedl na motorku, abych věděl, jestli můžu. Doteď to mám tak, že čím méně jezdím, tím mám větší obavu. Dávám si pozor všude. Pro mě je jízda v terénu vlastně bezpečnější než na silnici,“ říká Písařík. Sám je otcem dvou synů, takže k cestování častěji používá auto, už z praktických důvodů. Klukům prý ale motorky zakazovat nebude, pokud je to bude bavit.

Co na to říká jeho žena? „Ona je snad ještě více adventure typ, než jsem já, je z Ostravy. Jako spolujezdkyni ji to baví ohromně, tak by ji to asi bavilo i jako řidičku,“ usmívá se herec, který na brněnském veletrhu Motosalon prozradil, že se stane novou tváří pořadu Moto cestou necestou. ■