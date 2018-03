Kvůli epilepsii přišel o řidičák. Ten Gondíkovi sice vrátili, moderátor se ale k řízení nehrne

Dalibor Gondík dává přednost běhu před svezením se v autě, či na motorce. Herminapress

Kvůli zdravotním problémům přišel Dalibor Gondík o řidičský průkaz. U herce se projevila epilepsie a on se tak na čas musel vzdát jedné ze svých životních vášní, tedy řízení.

To už ale neplatí. „Řidičák mám, ale téměř nejezdím, v podstatě kamkoliv chci doběhnout, jsem tam dříve. Jezdím rád vlakem, protože autem na silnici trávíte hodně času. Takže jezdím vlastně jen v létě, občas nějaký závod, ale na motocyklu, to je jasný, i když to manželka nerada vidí. Ale musím zaklepat na dřevo, vše je v pořádku.“

Už v devíti letech u Dalibora začala jeho vášeň k motorkám, které se dodnes nezbavil. Kdyby si měl Gondík vybrat mezi motorkou a autem, volba by byla jasná. „Jezdil jsem dlouho i rallye a motokáry, ale motorka je motorka. Auto je pořád strašná hromada plechu kolem vás, a to není ono,“ svěřil se bývalý účastník reality show Tvoje tvář má známý hlas na veletrhu Motosalon v Brně.

Má moderátor zájem i o jiný adrenalin než motorky? „Adrenalinové sporty nevyhledávám, není to pro mě úplně zajímavé. Třeba skočit z mostu, říkám si, ono to vlastně nemusí vyjít. I když běh může být někdy adrenalinový až dost, 2. prosince jsem si tak neuvěřitelně rozbil ústa, takže ani běh není úplně bezpečný. Ale běhám hlavně maratony a půlmaratony, tam je to v pohodě,“ usmíval se Gondík. ■