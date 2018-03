Před oscarovou nocí: Dvaasedmdesátiletá Helen Mirren se ukázala bez make-upu

Herečka Helen Mirren sdílela s fanoušky na Instagramu fotku nenalíčené tváře. Profimedia.cz

Na Mirren je sympatické, že stárne s grácií. Zní to jako klišé, v jejím případě to ale platí na sto procent. Herečka se svých vrásek nebojí a před přibývajícími lety se neschovává za injekce botoxu. Vždyť proč by měla chtít vymazat z tváře odžité roky? I bez plastik o ní nejen česká média často píší, že vypadá mladší, než ve skutečnosti je.

Fotek z průběhu příprav na Oscary Mirren sdílela více, s tváří zcela bez make-upu, v procesu líčení, a nakonec i výsledek. Ten byl laděn do studených tónů, aby korespondoval s modrými šaty a šperky nositelky. ■