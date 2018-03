David Gránský navázal na Eda Sheerana: Podívejte se, jak nadaboval postavu, která okouzlila Lízu Simpsonovou

David Gránský v Simpsonových Video: archiv Prima COOL

Talentovaný fešák svůj hlas propůjčil nové postavě, kterou v originále namluvil Ed Sheeran. David si tak stejně jako britský hudební fenomén vyzkoušel, jaké to je, když mu podlehne Líza Simpsonová. Jako Brandon se na kanálu Prima Cool objeví v pondělí večer. O tom, jak se Gránský tohoto úkolu zhostil, se můžete přesvědčit na videu.

„Je to machýrek, kterej ví, že je dobrej a že zpěvem všechno vyžehlí. Líza je z něj hotová, hrajou spolu, učí ji na saxofon a má ji omotanou kolem prstu. Je to zábavný. Je to zrovna díl, který ulítává na La La Landu, který se stal fenoménem, a bavilo mě to,“ zhodnotil David nadšeně novou zkušenost.

Gránský je velkým fanouškem seriálu o obyvatelích Springfieldu. Na Simpsonových jej baví, že si neberou servítky. K dabingu ho dostala kamarádka Ivana Korolová, jejímž hlasem mluví Líza. ■