Rozvádějící se silikonka se měla dostat do finanční tísně: Měsíčně jí na parádění schází 45 tisíc

Manželství Courtney a Douga skončilo krachem. A to i finančním. Profimedia.cz

Silikonka z reality show Celebrity Big Brother nedávno podala žádost o rozvod a podle webu The Blast se obává, že by na manželství, jemuž vděčí za svou pomíjivou slávu, mohla dokonce tratit. Courtney na tom není finančně nejlépe, ale Doug loni dokonce vyhlásil osobní bankrot. Rozverná celebrita se tak obává, že by po ní manžel mohl požadovat výživné.

V soudním spisu měla nestydatá celebrita vylíčit své nuzné poměry. Měsíčně si prý vydělá v přepočtu 52 tisíc korun, ale její výdaje dosahují téměř dvojnásobku. Utratí 97 tisíc korun, přičemž 20 tisíc připadá na oblečení, takže rozhodně nemá na rozhazování. V dokumentech měla uvést, že má na kontě jen 56 tisíc korun a vlastní majetek v hodnotě 200 tisíc korun.

Courtney Stodden svou špatnou finanční situaci odůvodnila nedostatkem pracovních příležitostí. Silikonová blondýna se za Hutchisona provdala v roce 2011, kdy jí bylo pouhých 16 let. Jako důvod rozchodu uvedla neslučitelné rozdíly a přiznala, že spolu nežijí již od loňského září. ■