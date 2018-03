5 tipů pro harmonickou ložnici: trendy roku 2018 exkluzivně se slevou až 43 %!

Hledáte jednoduchý a levný způsob, jak oživit svou ložnici? Vsaďte na nové trendy povlečení! Široký výběr z více než 700 motivů a barev nejen do ložnice, ale i do dětského pokoje naleznete pouze na 4home.cz. Nyní pouze pro vás za akční ceny. Nabídka platí do 14. března nebo do vyprodání zásob.

Retro vzory jsou IN Někdy stačí vsadit na jednoduchost v oblíbené barvě. Unikátní retro vzory jsou vždy skvělou volbou pro oživení ložnice a u klasických puntíků to platí dvojnásob. Náš tip: bavlněné povlečení Fialový puntík v oboustranném provedení nyní se slevou až 43 %. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na www.4home.cz za 399 Kč včetně DPH

Přírodní motivy uklidňují Nastěhujte do ložnice kousek přírody a poznejte dokonalou harmonii. Přírodní motivy jsou skvělým doplňkem pro útulně působící interiér, což je ideální pro klidnou mysl a kvalitní spánek. Náš tip: bavlněné povlečení Aromatica s motivem konopných listů nyní se slevou až 33 %. Nabízíme ve více rozměrech. Koupit nyní na www.4home.cz za 399 Kč včetně DPH

Harmonie barev i vzorů Hřejivé odstíny barev dodají každému interiéru hřejivé teplo domova. Pokud je navíc doplníte kontrastními barvami a sladěnou kombinací geometrických vzorů, získáte povlečení, které dodá vaší ložnici jedinečný šmrnc. Náš tip: bavlněné povlečení Circles v 6 rozměrech již od 579 Kč. Koupit nyní na www.4home.cz od 579 Kč včetně DPH

Oživení ve výhodné sadě Pokud hledáte dokonalé oživení ložnice a energii pro ranní vstávání, určitě se nemusíte bát divočejších vzorů v živých barvách. Orientální, etno i květinové motivy v kombinaci těch správných barev vám doslova vlijí energii do žil. Náš tip: povlečení Daliah ve výhodné sadě 2 souprav na jednolůžko nyní se slevou 29 %. Koupit nyní na www.4home.cz za 499 Kč včetně DPH

Praktičnost především Pokud si chcete ulehčit práci a trávit každou volnou chvilku raději s rodinou než domácími pracemi, krepové povlečení je jasnou volbou. Protože kdo by chtěl trávit dlouhé hodiny žehlením? Navíc si můžete vybírat z široké nabídky atraktivních vzorů dle svého vkusu. Náš tip: krepové povlečení Srdce ve 4 rozměrech již od 599 Kč. Koupit nyní na www.4home.cz od 599 Kč včetně DPH