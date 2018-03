Blíží se změna času na letní. Jak si ji usnadnit a lépe se vyspat?

Co dneska vynechat večerníček?

Až třetina z nás má problémy s usínáním. Deset procent populace trpí nespavostí. Polovina dospělých nad 55 let zažívá neklidný spánek a není schopná spát celou noc. Za tyto nepříjemnosti může mnoho faktorů, jedním z nich je však takzvané modré světlo, které vyzařují televize nebo monitory počítačů a notebooků. Pokud tedy chcete spát kvalitněji, vzdejte se zhruba hodinu až dvě před spaním práce na počítači, hraní počítačových her a sledování filmů. Místo toho raději sáhněte po dobré knize. Nebo ještě lépe: zkuste se naprosto uvolnit. Jak na to? Nedovolte své mysli skákat od tématu k tématu. Snažte se soustředit pouze na jednu věc, ať už je to váš dech, vaše těžké končetiny nebo třeba vzor povlečení. Pokud si vyberete to poslední, proč rovnou nesáhnout po takovém, které vás bude neustále fascinovat. Například potisk na povlečení Orchidea s trojrozměrným tiskem doslova vystupuje do prostoru a vy můžete třeba počítat jemné kapky vody nebo tečky v okvětních plátcích orchideje.