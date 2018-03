Nejbizarnější účastník Prostřena se vrací! Karel Ondrka si zahraje feťáka ve filmu

Karel Ondrka ve filmu Úsměvy smutných mužů Foto: Holiday Films

Karel Ondrka, kterého si mnozí pamatují jako účastníka Prostřena, jenž simuloval Tourettův syndrom, zálibu v babičkách nebo spaní v rakvi, získal filmovou roli. Do snímku Úsměvy smutných mužů jej obsadil režisér Dan Svátek.

Hořká komedie podle stejnojmenné knižní předlohy Úsměvy smutných mužů z pera Josefa Formánka vypráví osudy čtyř chlapíků, kteří se potkají v protialkoholní léčebně, ocitají se na okraji společnosti, ale ani to jim nebrání užít si srandy.

V hlavních rolích ústřední čtveřice se představí David Švehlík jako spisovatel Josef, Ondřej Malý jako sportovec Honza, Jaroslav Dušek v roli úředníka Milana a Ivan Franěk coby učitel Tomáš. Kolem té se pohybují další výrazné postavy a jednou z nich je právě Ondrka, pro kterého jde o první celovečerní film. Zahraje si feťáka.

„Postava, kterou hraji, se jmenuje Lysohlávkový Emil. Je to skutečně žijící člověk, který to přepísknul s houbičkami a zapil je ohromným množstvím alkoholu. Je to tragikomický charakter, permanentně jednou nohou mimo realitu, a zahrát si jej byla veliká výzva. Režisér Dan Svátek naprosto dokonale pochopil můj neherecký status a namísto nějakých obsáhlejších kamerovek mě prostě hodil mezi žraloky,“ řekl Super.cz Ondrka.

„Moje první scéna, kterou jsme točili, byla davovka, kde se kromě herců vyskytovalo i ohromné množství autentických pacientů léčebny, v níž jsme točili, takže jsem měl možnost v rychlosti si okouknout vzorce chování, fyzické projevy a přímo na místě si tak vytvořit ideální charakterovou kombinaci, která působila autenticky,“ uvedl.

Zkušenost popisuje jako ‚nádhernou‘. „Pacienti v léčebně byli neskutečně přátelští, čistí, dalo by se říci, a nejenom pro mě, ale i pro ostatní herce to byl neuvěřitelně povznášející, a byť z počátku asi trochu náročný, v konečném důsledku ohromně očistný zážitek. Jsem moc rád, že jsem tuhle příležitost dostal,“ svěřil Ondrka.

Na Hithitu aktuálně běží kampaň s názvem Pomozte dostat Jardu Duška z blázince, jejímž cílem je vybrat finanční prostředky na dodělání filmových triků. ■