Nestárne a provokuje: Naomi Campbell sundala podprsenku a zveřejnila žhavou fotku s o 12 let mladším milencem

O Naomi je stále zájem. Profimedia.cz

Málokdo by tipoval, že Naomi Campbell (47) nezadržitelně spěje k padesátce. Legendární topmodelka vypadá stejně jako v 90. letech, takže nikoho příliš nepřekvapí, že ulovila výrazně mladšího muže.

„Černá gazela“ nikdy nebyla provdaná, zato se může pochlubit opravdu bohatou sbírkou milenců. Za sebou má románek se Sylvesterem Stallonem, Robertem De Nirem, Mikem Tysonem i Leonardem DiCapriem. Jejím nejnovějším skalpem je teprve pětatřicetiletý raper Skepta.

Topmodelka reagovala na spekulace o nové lásce originálním způsobem. Poměr s o 12 let mladším mužem potvrdila fotkou, z níž je naprosto evidentní, že k sobě mají velmi blízko. Naomi je na ní nahoře bez a tulí se ke svému zajíčkovi. Společně nafotili celý žhavý set pro magazín GQ, jehož titulka je přelomová, protože poprvé zobrazuje dva Afroameričany.

„Je to pokrok, který měl přijít už dávno. Takhle by to mělo zůstat. Nejde jen o dočasný trend,“ řekla ikona modelingu. ■