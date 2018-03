5 nástrah, které mohou zmařit vaši snahu zhubnout. Jak s nimi zatočit?

Ach, ta únava!

Krátké dny, dlouhé noci, tma na cestě do práce i zpět. Když už to vypadá, že se den trochu prodlouží, přijde změna času. Jste unavení. Pokud se k tomu přidá špatně zvolená dieta, cítíte se ještě hůř. Cílené hladovění či omezování příjmu potravy vede často k podráždění. Jednostranně zaměřená dieta pak zhusta nedostačuje v pokrytí látek, které jsou klíčové pro psychickou pohodu. Naopak dostatek například jódu přispívá k normální funkci štítné žlázy. Pokud ta však nepracuje správně, vaše únava se může stupňovat. Pro hubnutí je proto dobré využít spalovač tuků Pyrolis 24, který obsahuje přírodní jód z mořské řasy Fucus vesiculosus. Denní kapsle přípravku Pyrolis 24 vám pomohou s únavou zatočit i díky kofeinu a kyselině listové, které přispívají ke snížení míry vyčerpání. Zároveň se nemusíte obávat, že by byla ohrožena kvalita vašeho spánku – noční kapsle Pyrolis 24 jsou totiž zcela bez stimulantů. To je velice důležité, neboť při chronickém nedostatku spánku pociťujete větší hlad.