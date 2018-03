Tuhle nádheru vytkávanou stříbrem si oblékne na Českého lva. Slovenská moderátorka se před večerem zodpovědně připravuje

Pro Michaelu Luptákovou je Adela Vinczeová múzou. Foto: archiv Český lev

Moderátorka se na tuto událost zodpovědně připravuje. „Jelikož mám i jiné povinnosti, snažím se stíhat přípravu, kde se dá. Dívám se na nominované filmy, listuji scénářem, stihla jsem i trošku meditovat, ale ta skutečná příprava nastane až s blížícím se přenosem,” říká slovenská moderátorská hvězda.

Adela největší událost českého filmu moderuje již podruhé, a tak by se mohlo zdát, že to pro ni bude o to lehčí. Nebo je to naopak? „Ego si vždy najde důvod pro strach. Minulý rok to byla obava, jestli to bude dobré. Tenhle rok by to mohla být obava z toho, jestli zvládnu obhájit loňský dobrý průběh večera. Ale bez zapojení ega – dopadne to, jak to dopadne. Věřím, že budu dobrým nástrojem pro zpříjemnění večera,” říká.

My jsme byli u toho, když si Vinczeová vybírala šaty u slovenské módní návrhářky Michaely Luptákové. „S Miškou spolupracuji na mnoha televizních i společenských projektech. Dělá velmi jednoduché a zajímavé šaty, takže mi vyhovuje jejich jednoduchost a nápaditost zároveň,” vysvětluje Adela, která designérce do její práce příliš nemluvila. Nějaké požadavky na šaty ale přece jen měla. „Je pro mě důležité, aby vynikla linie pasu a ramen, aby se v nich dalo chodit. A určitě by mi překáželo, kdybych musela během přenosu hlídat, jestli mi někde něco nevykukuje nebo jestli mi nepadají,” říká Adela.

A čím se inspirovala Luptáková při tvorbě večerní róby? „Inspirací pro tuto róbu byla elegance večerního mihotavého světla nad vodní hladinou ledového jezera. Jemnost oparu v kontrastu s ledovou plochou. Podoba modelu je inspirovaná klasickou ženskou siluetou se splývavou dolní částí. V horní části je umístěný jemný detail drapérie u lodičkového výstřihu. Silueta je jemně prodloužená krátkou vlečkou,” říká Michaela Luptáková. ■