Nývltová se nemůže vejít do kostýmů: Můžou za to svaly na rukou a prsou!

Kamila Nývltová na přehlídce Escady Super.cz

"Upustila jsem od toho, vedlo to k tomu, že jsem nemohla vůbec zapnout kostýmy v divadlech. Hlavně ruce a prsa se mi zvětšovaly, tak jsem si řekla, že přestanu. Myslím, že to ani není hezký, když má ženská moc svaly. Věnuji se víc kardiu, zátěže zvedám na zadek, ale ne moc," řekla Super.cz Kamila.

Zamilovala si i box, který její partner trénuje. "Box jsem začala až s přítelem, on ho vyučuje. Baví mě to, je to výbušný a posiluješ při tom celý tělo. Vyřídíš se a jdeš domů spokojená," vysvětluje.

Po boku trenéra Pepy je spokojená. "Je to fajn, mám doma klid. Nemám chlapa, který by mě znervózňoval. Naprosto mi to vyhovuje, že máme stejný zájmy jako cvičení, cestování a oba také milujeme jídlo. Můžu péct a vařit," dodala na přehlídce Escady, kde byla jen v roli hosta. ■