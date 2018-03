Už není vyzáblá anorektička! Před rokem byla kost a kůže a těžko se jí dařilo přibrat. Moderátorka Novy je zase ve formě

Iveta Vítová promluvila nejen o své práci, ale i o dalším miminku. Super.cz

"Jsem zhruba rok a půl v práci, už nejsem jen profesionální matka. Nikdy není ideální okamžik na dítě. Pravda je taková, že podle svých tabulek jsem měla být v sedmém měsíci. Říkala jsem si, že budu rok v práci, abych se srovnala, oživila jsem si to a pak jsem chtěla být zase těhotná. Jsem v práci rok a půl, baví mě to, už to není stres. A při představě, že bych měla zase odejít, to odsouváme a vlastně se o tom doma už nebavíme. A odsouvám to a odsouvám," vysvětluje Vítová.

"Anetce je 4 a půl roku, a kdybych měla dítě teď, už by to stejně byli takoví dva jedináčci, takže není problém ještě počkat," vysvětlila Super.cz na módní show Escada.

Byla doba, kdy byla Iveta doslova kost a kůže. To už je prý minulostí. "Už jsem se dostala na vyšší váhu. Když byla Anetka malinká, tak jsem byla ještě hubenější. To jsem hubla, aniž bych o to stála. Běhání kolem Anetky, stres, kojení. Tělo se zbláznilo a bylo fakt těžký zase přibrat. Teď jsem takhle spokojená, chtěla bych to udržet," dodala moderátorka zpráv na Nově. ■