V muzikálu hraje Karla Gotta: Poslechněte si, jak se mladý zpěvák vypořádal s jeho hlasem

Když společně s dalšími interprety tleskal Gottovi, jehož hvězdu na chodník slávy umístilo Hudební divadlo v Karlíně, kde se Čas růží uvádí, požádali jsme ho ale, zda by nám na mikrofon předvedl, jak by jako Karel Gott promluvil. Že to zvládl na výbornou, se můžete podívat, a hlavně si poslechnout v našem videu.

"Já v muzikálu hraju jakoby Karla od jeho útlého mládí až do stáří, ale pomáhají mi s tím Josef Vojtek (52) nebo mladý Filip Antonio. Ale právě tu parodii jsme z toho udělat nechtěli, je to interpretování jeho písní a myslím si, že se nám to povedlo. Ten jeho specifický hlas do toho nedáváme," upřesnil Honza. ■