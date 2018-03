V seriálu, kde hraje zdravotní sestru, se naučila ordinovat: Eva Burešová luštila diagnózu i v taxíku

Eva Burešová Herminapress

Eva se o tom rozpovídala na vyhlášení dalšího ročníku soutěže Batist Nej sestřička, kde je jednou z patronek. „Práce seriálové sestřičky se od reálné práce sester hodně liší. Je to velmi složitá práce, protože tam už opravdu jde o život, kdežto v seriálu si na nemocnici pořád jenom hrajeme. Já si to natáčení samozřejmě užívám, protože jsem jako holka vždycky chtěla být sestřičkou nebo doktorkou, ale dělat tuto práci bych nemohla. V seriálu nás sice některé dovednosti naučili, ale to rozhodně nestačí k tomu, abych zodpovědně prováděla práci zdravotnice,“ uvedla herečka.

„Je ale pravda, že jsem díky znalostem ze seriálu poznala pohlaví svého dítěte, když jsem byla na prohlídce na gynekologii a viděla ultrazvuk. A jednou jsem dokonce pomohla dešifrovat jednomu panu taxikáři, co mu napsali na kardiologii. A to díky tomu, že jsme dva dny předtím točili scénu právě z kardiologie v Modrém kódu,“ dodala.

A které ze sestřiček bude Eva fandit? „Sama jsem nedávno rodila v krnovské porodnici a péči sestřiček si nemohu vynachválit. Tak pokud bude mít v soutěži Krnov zástupkyni, mám svou favoritku,“ smála se herečka a doplnila, že vítězka letošního ročníku Batist Nej sestřička 2018 si zahraje po boku herců v seriálu Modrý kód.

A jak vidí letošní soutěž její ředitel David Novotný? „Tuhle soutěž mám velmi rád, protože není o věku a kráse, ale vybírá se nejlepší sestřička, která je odborně a lidsky na výši. A to je velmi cenné. A pozor! Mohou se přihlásit i zdravotní bratři. Soutěžní klání, jehož finále se koná 15. září v Náchodě, obohatíme umělci a známými osobnostmi. Nebudou chybět ani krásní mladíci ze soutěže Muž roku. Myslím, že si finále soutěže Batist Nej sestřička všichni užijeme,“ upřesnil. ■