Tady byla příroda velmi štědrá: Vnadná modelka předvedla své tělesné bohatství v kampani na spodní prádlo

Kate Upton Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Velmi obdařená modelka nafotila novou kolekci pro italskou módní značku Yamanay. Ať už má na sobě prádlo jakékoliv barvy, pánové budou spokojení. Pohled na její bujné poprsí jen tak neomrzí.

Pětadvacetiletá modelka ovšem není k mání. Loni v listopadu se provdala za hráče baseballu Justina Verlandera, který je jejím partnerem už od roku 2013. O deset let starší manžel známé sexbomby si už nejspíš stačil zvyknout na to, že se svou drahou polovičku po ulici neujde ani pár metrů, aniž by nepřilákala několik mlsných pohledů. ■