Kvůli dovolené nasadila drsný cvičební program. Výsledky seriálová hvězda předvedla ve dvoudílných plavkách

Katherine Heigl si užívá dovolenou v Mexiku. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Katherine se chtěla cítit ‚fit, silná a sexy‘, a to nejen oblečená, ale i na pláži v plavkách. Proto poctivě dřela podle aplikace, na kterou na Internetu narazila. Lehké to prý nebylo, ale když na sobě viděla první výsledky, setrvala. Do formy po porodu syna se dostávala víc jak 14 měsíců.

Druhý podstatný důvod k hubnutí je pracovní, herečku zanedlouho čeká natáčení. Účinkovat má v seriálu Kravaťáci. Jejím zatím nejvýraznějším hereckým počinem je seriál Chirurgové. ■