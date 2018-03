V SuperStar to zkouší manžel (27) známé muzikálové zpěvačky, který byl po mozkové příhodě půl roku připoután na lůžko

Uspěje stejně jako jeho manželka? Video: archiv TV Nova

Michaela Nosková (35) se v roce 2005 v SuperStar probojovala až do finále. Teď se na její úspěch pokusí navázat Ondřej Bábor, který se loni stal jejím manželem.

Sedmadvacetiletý zpěvák by rád vyšel ze stínu jedné z nejobsazovanějších českých muzikálových zpěvaček. Ondřej má za sebou zkušenosti z divadelních prken, teď by se ale rád prosadil i ve světě popu. SuperStar je pro to podle jeho ženy tím nejlepším odrazovým můstkem.

Manžel Noskové je velký bojovník, takže pro něj nebude problém poprat se se všemi výzvami. V 15 letech musel na operaci kvůli vrozené vadě srdce. Tím ale jeho zdravotní komplikace neskončily. „Potom mě potkala mozková příhoda, takže jsem bohužel na půl roku musel přestat cvičit, číst i dívat se na televizi. Byl jsem vlastně jen připoután na lůžku a nemohl jsem dělat vůbec nic. Z toho jsem se naštěstí nějak vylízal. Vůle je důležitá,“ popsal své trable.

Ondřej Bábor se už v sobotu předvede před porotou SuperStar. Nejvíce zaujme Katarínu Knechtovou, která je zároveň jeho favoritkou. Ochutnávku z další epizody najdete na videu. ■