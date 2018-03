Australská plus size modelka s partnerkou na pláži: Takhle před ní pózovala v bikinách

Fiona Falkiner Profimedia.cz

Vyzkoušela si to na vlastní kůži. V pořadu The Biggest Looser, jehož se později stala i moderátorkou, zhubla celých 30 kilo. Lehčí se asi cítila, ale šťastnější nikoli. Když pak snahu hubnout a být ‚dokonalou‘ hodila za hlavu, pocítila úlevu. Což se samozřejmě promítlo i do dalších životních aspektů. Je z ní populární a úspěšná modelka kategorie plus size a štěstí našla i v lásce.

Loni na podzim vyšlo najevo, že její partnerkou je fotbalistka Lara Creber, s níž tráví každou volnou chvíli, ideálně na pláži jako naposledy v Sydney. ■