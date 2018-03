Slavný český tenista, který trénuje Srba Djokoviče, taky něco neumí. Štěpánek prozradil svůj nedostatek

Štěpánek se rozpovídal. Foto: Roman Souček

Slavný tenista Radek Štěpánek se v poslední době často v Čechách neobjevuje, jelikož spolu s Američanem Andrem Agassim trénují Srba Novaka Djokoviče. „Byla to výzva, kterou jsem opravdu neplánoval,“ řekl k nabídce, která mu byla po ukončení profesionální kariéry tenisty nabídnuta.

Loni v listopadu totiž ohlásil Štěpánek konec s vrcholovým tenisem a u sportu se chystal rozhodně zůstat. „To rozhodnutí bylo velmi náročné. Jako hráč jsem pánem svého času, jako trenér se musím podřizovat svému svěřenci,“ přiznal Radek, který se na novou pracovní příležitost velmi těšil.

Trénování mu však není cizí ani u dětí. „Často a rád spolupracuji s nadací Terezy Maxové Teribear, která pomáhá právě dětem. Mě to s dětma moc baví, protože na nich vidíte, jak jsou zapálené do sportu a dělají pokroky. Dělat něco s dětmi je asi nejvíc, co mě kdy potkalo. Nedávno jsme v Brně spolu s Jitkou Schneiderovou a Renatou Langmannovou učili děti zimní sporty. Sám jsem koukal, jak byly neskutečně šikovné,“ řekl nám slavný sportovec.

Podle svých slov si i on sám mohl vyzkoušet všemožné. „Lyže, běžky, střelba, curling. Bavilo mě to všechno, i ty děti. Jak jim zářily oči, co vám mám povídat. Hlavně jsem je i trošku bavil tím, jak mi některé věci nešly. Neumím třeba bruslit. Na ledě jsem spíš jako rolba,“ dodal Radek, který se prý sám moc těší, až bude mít jednou děti vlastní. „Až jednou budu mít dítě, chci, aby si vyzkoušelo vše, co mu svět může nabídnout. Nechci vlastní děti tlačit do sportu, protože jsem sportovec. Pokud ho bude bavit umění, kultura, řemeslo, rád ho podpořím v čemkoli. Nejvíc se ale budu těšit na to, že mu ten svůj čas budu moci věnovat,“ dodal Štěpánek. ■