Vánoční dárek si musela modelka zaplatit sama: Manžel sexy zrzky protestoval proti tomu, aby nosila pravou lišku

S modelkou Romanou Pavelkovou (33) jsme se neviděli minimálně od Vánoc, takže jsme se zapovídali i na téma vánočních dárků. V jejím případě to bylo ovšem docela vtipné. Sexy zrzka se nám pochlubila novým kouskem ve svém šatníku, kožešinovou vestou z pravé lišky. Málem to byl prý dárek od manžela. Ale nakonec bylo všechno jinak.

Její muž Milan totiž nechtěl udělat ve výběru dárků chybu, a tak Romaně řekl, ať si něco vybere sama a on to vyzvedne a zaplatí. "Šla jsem se kamarádce do butiku a zamilovala se do téhle kožešinové vesty. Zaplatila jsem i zálohu, aby mi ji nikdo nevykoupil. Ovšem když jsem to sdělila manželovi, byl oheň na střeše," vyprávěla. "A řekl mi, ať si ho koupím sama," pokračovala.

"On je velký ochránce zvířat, máme spolu i Animal Point, kde pomáháme zvířatům v útulku, Zachránili jsme asi pět psů, tři mám ještě doma, a nespočet koček. Vím, že zní hrozně, že mám pravý kožich. Ale je to můj první a asi i poslední. Byla jsem vytrestaná tím, že jsem si ho musela zaplatit a měla jsem doma samozřejmě přednášku, abych se nad sebou zamyslela. Ale jsem jenom obyčejná ženská, která po tom jednom kusu v šatníku zatoužila. Je to hrůza, ale víte, jaké je v tom teplo?" uzavřela. ■