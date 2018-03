Synovi byl rok a půl a pořád ho kojí: Partnerka Felixe Slováčka mladšího předvedla napěchovaný dekolt v kostýmu i bez

Michaela Zemánková Super.cz

Partnerka Felixe Slováčka mladšího se po porodu syna Rafaela vrátila naplno do práce. V pohádkovém muzikálu Královka Kapeska nazkoušela roli čarodějky. "Se zkoušením to byla moje první role po porodu, naskakovala jsem i do Alenky v kraji zázraků, ale to jsem se učila z videa," řekla Super.cz zpěvačka Michaela Zemánková.