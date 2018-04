Bývalá moderátorská hvězda o nové moderátorce zpráv, sexbombě Perkausové! Budete zírat, co o ní řekla

Jak hodnotí Eva Jurinová Evu Perkausovou? Michaela Feuereislová

Bývalá moderátorka zpráv na Nově Eva Jurinová prozradila, co si myslí o Evě Perkausové (24) ve Zprávách na Primě. Perkausová a Šebrle jsou podle ní dobrou volbou a diváci se mají v budoucnosti rozhodně na co těšit.

"Vycházím z toho, se Eva musela velmi rychle intonačně i výrazem přesunout z lehkého topstarovského formátu do vážnější a respektovanější polohy zpravodajského žánru. To není jednoduché, a tak oceňuji, že na startovní čáře se jí zpravodajská figura docela podařila. Přestože je na neznámé půdě, vypadá přirozeně a pomáhá jí příjemná poloha hlasu, i když by ho postupně měla dostat více do věrohodnější oznamovací polohy,“ prozradila Jurinová, která pracuje také jako mediální poradkyně a pedagožka.

Dopustila se Eva nějaké závažné chyby? "Nezaznamenala jsem žádnou chybu, ba ani nervózní přebrept. V celebritním pořadu byla energická, uvolněná podle sebe, teď bude muset být energická a uvolněná výrazně jinak a to samozřejmě souvisí s tím, co říká a není jednoduché si to osvojit. Proto byla zpočátku opatrná na mimiku a každý pohyb těla," hodnotí Jurinová.

Podle Jurinové chce více času, aby moderátorka do zpravodajského rytmu více zapadla. "Odbourala nejistotu a chovala se spontánně. S tím souvisí i civilnější úprava zevnějšku. Přidám dobrou radu, aby si do budoucna vzala za příklad z profesionálních moderátorů, ale rozhodně by se neměla chtít někomu podobat. To je cesta do pekel,“ uzavírá Jurinová. ■