Holky, máte šanci! Idol dívek Mikolas Josef je bez partnerky

Mikolas Josef patří mezi největší současné idoly a pozor, je nezadaný. Super.cz prozradil, že na velkou lásku zatím čeká. "Přítelkyni nemám a už dlouhou dobu. Doufejme, že se to změní," řekl Super.cz Mikolas.

Dostává stovky zpráv od žen, zatím žádná neuspěla. "Útočej, což je hrozně fajn, každopádně to, že jsem se teď zviditelnil, není zase v tomhle dobrý. Spousta žen vidí status, nevidí mě jako člověka. Chtěl bych holku, která vidí Mikyho a až pak Mikolase Josefa," vysvětlil na otevření nového barber shopu.

Jak o sebe mladík pečuje? "Stříhám se asi každých čtrnáct dní, roste mi to extrémně rychle. Snažím se péči o sebe moc neřešit, není na to ani tolik času. Snažím se nějak vypadat, abych mohl mezi lidi. Ale nemusím o sebe tolik dbát. Chodil jsem na kosmetiku, měl jsem velké problémy s akné, tak jsem to řešil," dodal Mikolas, kterého letos čeká finále Eurovize, kam postoupil jako zástupce České republiky. ■