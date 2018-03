Zazvonil zvonec a lásce je konec: Martina Pártlová už je zase single. Co se stalo?

Martina Pártlová Super.cz

Jsou to sotva dva měsíce, co se zpěvačka Martina Pártlová (38) svěřila, že je zamilovaná, má čtyři měsíce vážný vztah a ráda by se usadila a založila rodinu. Pokud chcete ale Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech. Po premiéře pohádkového muzikálu Královna Kapeska, v němž si zahrála titulní roli, nám svěřila, že už je tři týdny opět single. Konec přišel po první společné dovolené na Kubě.