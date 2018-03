Pořádně provětrala kůzlátka: Makarenko vynesla model s výstřihem do pasu, podprsenku nechala doma

Taťána Makarenko Super.cz

Prý se snaží korigovat to, aby na sebe nepoutala pozornost na úkor vítězek soutěže krásy, kterou pořádá. To se ovšem ředitelce soutěže Miss Czech Republic Taťáně Makarenko (28) opravdu nepovedlo. Zatímco její krásky předváděly na přehlídce, ona zvolila model, ve kterém téměř odhalila ňadra.

"Sice mám velký výstřih, ale ten model není upnutý, mám velké kalhoty, neodhaluju ani ruce. Uznávám, že sexy to je, ale to zatím patří ještě k mému věku. To, že jsem ředitelka soutěže krásy, neznamená, že bych musela chodit v kostýmcích. Nemám se za co stydět, pánové to rádi uvidí a dámy, ať prominou, jestli se jim to nelíbí," míní Táňa.

Ani modelingových aktivit se kvůli soutěži nevzdala. "Pořád ještě chodím přehlídky, jen si víc vybírám. A říkala jsem, že už nebudu chodit plavky, ale zase jsem na jednu nabídku kývla. Je mi osmadvacet, ještě nemám děti, tak bych nerada upadla v modelingu v zapomnění a prezentovala se jenom jako ředitelka soutěže. To, že jsem dál modelkou, není podle mne nic degradujícího," vysvětlila.

Jen světových soutěží krásy se už vzdala, nemá na ně předepsaný věk. "Čtyři světové soutěže mám za sebou a strašně ráda na ně vzpomínám. Už je ale ráda přenechám mladším. Stejně bych nad nimi měla výhodu zkušeností. Už bych mohla maximálně na Missis World nebo Missis Universe, soutěže pro ženy, které už jsou vdané a mají děti," dodala s tím, že to, aby splnila status vdané ženy není na ní, ale na jejím partnerovi Zdeňkovi Bahenském, který ji ještě nepožádal o ruku. ■