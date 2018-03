16letá dcera hvězdy Melrose Place nafotila kampaň: U billboardu slavila celá rodina

Lisa Rinna s dcerami Amelií (vpravo) a Delilah a manželem Harrym Hamlinem Profimedia.cz

Herečka Lisa Rinna, jež se před lety proslavila v seriálu Melrose Place, má dvě dcery, na kterých příroda co do krásy nešetřila. Rinna i její manžel, rovněž herec Harry Hamlin, známý např. ze seriálu Šílenci z Manhattanu, jsou na devatenáctiletou Delilah i šestnáctiletou Amelii velmi pyšní a dávají to často a rádi najevo.