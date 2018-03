Konfekční velikost navíc nevadí: Vnadná moderátorka Televize Seznam má teď ještě víc co ukázat

Veronika Farářová Foto: Robert Smělý

Důležité ovšem je, že nic nemění v oblasti dekoltu, který přiláká snad každé mužské oko a Veronika si na výstřihy dost potrpí. Tím také zaujala mladou návrhářku Debbie Brown, která si ji vybrala jako jednu z tváří své nové kolekce. A na focení jí vybrala opravdu sexy šaty.

"Po pravdě řečeno jsem měla z focení trochu strach. Bála jsem se i toho, jestli se do šatů vůbec vejdu. Přiznávám, že mám o konfekční velikost víc, než jsem měla před rokem. Ale makám na sobě a do léta to určitě shodím," svěřila Super.cz Veronika. Pánové ovšem budou určitě nadšení, protože její bujné křivky v pořádném výstřihu o to víc vyniknou. ■