Natálie Grossová trénuje operní zpěv a balet: Stane se hvězdou dalšího světového muzikálu?

Natálie Grossová Super.cz

Natálka nicméně počítá spíš s menší roličkou baletky Meg, která je přítelkyní hlavní hrdinky Christine. "Do Christine bych nechtěla jen tak hrr skákat. Je to opravdu velmi náročná role. Ale operní zpěv musím trénovat už na tu Meg. Ale samozřejmě, že to zkusit můžu, trénuju na to, a uvidíme, jak to dopadne," svěřila Natálka, která by tak zřejmě opět alternovala s kolegyní Michaelou Gemrotovou (32), s níž se střídají už jako Sáry v Plese upírů.

S oběma rolemi, Meg i Christine, je spojený i balet. Natálka vždy hodně tancovala, byla i mistryní ve stepu. "Balet je úplně odlišná věc, ale máme ho i ve škole, ovšem musím na něm ještě zapracovat, protože v roli musí být i tanec v baletních špičkách. Bude to dřina," uzavřela. ■