Před 26 lety byla první českou vítězkou Elite Model Look: I ve čtyřiačtyřiceti a se dvěma dětmi má ještě modelingové zakázky

Martina Šmuková Super.cz

Na ples japonské automobilky se přišla mj. inspirovat, protože s nadací participuje na podobné společenské události. "Jako nadace jsme byli přizváni k plesu, který se bude konat 24. března ve Foru Karlín. Výtěžek bude určen právě pro naši nadaci, a navíc tam bude předvádět i několik mladých slečen, které překonaly rakovinu. Bude to velký zážitek pro ně samotné a i já se na to moc těším," řekla Super.cz.

Ovšem i sama Martina ani po čtyřicítce s modelingem neskončila, i když na mole už ji často nepotkáme. "Mám radost, když mě ještě někdo osloví. Pro mě už je to spíš dovolená, takový výlet zpátky do bezstarostných časů. Naposledy jsem nafotila katalog na novou kolekci návrhářek Timoure et Group. Je nádherný a asi všechno, co jsem vydělala, zase utratím," smála se Martina.

Postavu má po dvou dětech naprosto famózní, takže nás zajímalo, jak si ji udržuje. "Silou vůle. Dlouho jsem hřešila na dobré geny, které jsem zdědila po mamince. V tomhle věku už to ale samo nejde. Začala jsem poměrně nedávno cvičit a jsem na sebe pyšná. Dvakrát až třikrát týdně se hýbu, chodím na spinning a na jógu. Vyzkoušela jsem i nějaké diety, například citronovou očistnou kúru na deset dní, ale jen jednou, pak už mě vždycky moje tělo bezpečně zahnalo k lednici a nedaří se mi to. Ale kombinace rozumné střídmosti, pestrosti a nějaký pohyb je mnohem lepší," uzavřela. ■