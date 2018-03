Budete se divit! Slováček promluvil o rozvodu s Dádou Patrasovou i o svatbě a dítěti s o čtyřicet let mladší Gelemovou

Felix Slováček a Lucie Gelemová Super.cz

Felix Slováček (74) žije ve společné domácnosti s výtvarnicí Lucií Gelemovou (35), ale stále je ženatý s Dádou Patrasovou. A vypadá to, že se do rozvodu rozhodně nehrne.

"Rozvod ve hře není. Je to otázka času všechno. Na to se nedá odpovídat," řekl Super.cz Felix. Jak se tedy dívá po čtyřech letech vztahu na svatbu s partnerkou? "Čtyři roky spolu žijeme, to jsme taky v začátku nevěděli, kam to povede. Cesty jsou otevřené, boží vůle je velká, uvidíme," upřesňuje.

Lucii je 34 let. Děti s Felixem zatím neplánují. "Mateřský čas u sebe ještě necítím. Ona i ta hranice mateřství se posouvá. Samozřejmě jsem žena, která bude chtít jednou vychovávat děti," řekla Super.cz Gelemová na sicilské párty ve stylu Cosa Nostra.

Ani Felix se do budoucna společnému potomkovi nebrání. "Pakliže bude moje žena a já budu schopen, tak asi jo. Jsem přesvědčený o tom, že se Lucie dožije toho, že bude mít děti. Otázka je, jestli u toho budu já nebo nějaký jiný mladý muž. Nějaký život mám za sebou a počítám s tím, že se ještě budu chvíli držet v určité kondici. Ale nemohu prostě vykřikovat," dodal. ■