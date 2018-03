Pád na dno, finanční tíseň a vysoký nájem v Praze: Nikol Švantnerová promluvila o drsných začátcích v modelingu

Nikol Švantnerová Super.cz

Česká Miss Nikol Švantnerová (25) patří k našim nejúspěšnějším modelkám. Přesto přiznává, že byly chvíle, kdy byla na dně, neměla ani na nájem a řešila, zda se nevrátí k rodičům do Českých Budějovic. Nikol promluvila o realitě v českém modelingu.

"Auto, kdybych neměla sponzora, tak si jen těžko pořídím, jsem ráda, že zvládám nájem, to bych ještě před rokem nezvládla," řekla Super.cz Nikol. Právě před rokem řešila, zda nebude lepší vrátit se k rodičům.

"Byla doba, kdy jsem byla na dně, všechno se sesypalo. Ustála jsem to, ale řešila jsem, jestli zůstanu v Praze a risknu to, nebo se vrátím k našim do Českých Budějovic. První rok po Miss o mě bylo postaráno, ten druhý byla ta realita. Musela jsem si sehnat byt, auto. Všechny kroky i pády mě ale posunuly," vysvětluje.

"Začalo se mi dařit, až když jsem přesvědčila ty lidi kolem, jak pracuju. Není to jen o modelingu, sociální sítě jsou boom, je to 80 procent toho, co dělám. Za všechno jsem ale ráda. Už vím, že pád na zem tě posune dál," dodala Švantnerová na castingu Miss Czech Republic, kde zasedla v porotě. ■