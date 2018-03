Slováček otevřeně promluvil o vztahu s Gelemovou: Definitivně opustil Dádu a pořídil si s výtvarnicí byt!

Felix Slováček a Lucie Gelemová Super.cz

"Žijeme spolu v jedné domácnosti. Máme spolu byt," řekl Super.cz Felix. Stěhování z velkého domu do bytu prý pro něj náročné nebylo. "Na to není potřeba si zvykat, do toho vpluješ a žiješ. Člověk toho nepotřebuje tolik, nemusí se starat o dům, zahradu. Je to paráda. O nic se nestarám," upřesnil na párty, která se nesla ve stylu sicilské mafie Cosa Nostra.

Felixovi hodně vadí, že i po čtyřech letech vztahu je Lucie nazývána milenkou a ne partnerkou. "To mi hodně vadí. Za tu dobu, co jsme spolu, si lidé mohli všimnout, že nejsme jen náhodní milenci. Měli by přehodnotit výroky," vysvětluje rázně.

Co se mu na Gelemové nejvíce líbí? "Je bezvadná. Jednou větou se to nedá říct. Je to taková pokora vůči jejímu umění, životu, a také radost, že spolu něco hezkého můžeme vidět, zažít," dodal Felix na otevření nového barber shopu.

Jak zvládá Lucie tlak a mediální válku jejího partnera a Dády Patrasové? "Nezapojuji se, to je myslím hlavní a podstatné," uzavřela výtvarnice. ■