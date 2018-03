Jogínka Špindlerová splynula s přírodou. Jeden čas si dokonce ani nemyla vlasy šamponem

Petra před objektivem uznávané fotografky Lucie Robinson. Foto: Oway Rolland (3x)

„Jógu cvičím přes deset let a díky ní jsem klidnější. Je to hezké vyrovnání energií s hraním. Slovo herec se řecky řekne hysterión, z toho je to snad jasné. A klidová protiváha je pro mne jóga. Dává mi to rovnováhu v životě. Někdo si dá na zklidnění po představení panáka, já si zacvičím,” vysvětluje Petra.

Špindlerová tíhne k přírodním věcem a přírodě. Jednu dobu například vůbec nepoužívala šampon a myla si vlasy jen horkou vodou. Tato metoda nazývaná „no poo“ je posledním trendem nejen mezi laiky vyznávající alternativní přístup k životu, ale zajímají se o ni také někteří vlasoví profesionálové. Herečka vyhledává pouze přírodní produkty v celkové péči o tělo. Z toho důvodu kývla na focení kampaně ryze organických produktů s fotografkou Lucií Robinson, do které se zapojil například kolega Saša Rašilov, Ivana Jirešová, nebo dýdžejka Ladida „Když mi dali přeliv, díky kterému jsem získala krásný lesk, totálně jsem se do této barvy zamilovala,“ říká Špindlerová. ■