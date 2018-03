Tepláky do šatníku sexsymbolu nepatří: Kim Kardashian v nich zmohutněla minimálně o 20 kil

Kim Kardashian Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavná americká rodinka vyrazila v rámci natáčení reality show Keeping Up with the Kardashians na softball. Kim venkovní aktivitě přizpůsobila svůj outfit. Do pasu byla díky sportovní podprsence sexy, spodní část jejího těla už ovšem tolik nadšení nevzbuzovala.

Kim totiž zvolila velmi nelichotivé světlé tepláky, v nichž její pozadí narostlo do impozantních rozměrů. Trojnásobná maminka si navíc nechala vlasy obarvit na růžovo, takže zezadu připomínala bývalou striptérku Blac Chynu (29), která má dítě s jejím bratrem Robem.

V lednu se Kim dočkala dcery jménem Chicago. Třetího potomka jí ale odnosila náhradní matka, takže její křivky nijak nepoznamenalo těhotenství. Natáčení se zúčastnila i její sestra Khloé Kardashian (33), která brzy porodí své první dítě. Počátkem února se o další rozšíření slavné rodinky postarala Kylie Jenner (20), jíž se narodila dcerka Stormi. ■