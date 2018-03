Jaký styl padne vašemu obýváku?

Vyberte si potah pro vaši sedačku

Romantický styl je výjimečný, vyvolává pocity nostalgie a na druhé straně přináší do našich domovů půvab a pohodlí. Často jej tvoří rodinné poklady v podobě porcelánu a drobných relikvií, mnohé věci lze objevit v bazarech i ve starožitnictví. Tento trend nepodléhá diktátu módy a neurčuje ho nic, kromě vašeho instinktu. Zařizovat byt v romantickém stylu, to je nekonečné objevování nových drobností, odstínů, materiálů. Určitě si vybavíte starou čalouněnou pohovku s vybledlými potahy a růžemi. Máte-li podobnou – třeba se šrámy a prodřenými místy, můžete jí vdechnout nový život díky lehounkému napínacímu potahu s volány od decoDoma. A to bez čalouníka a bez velkých výdajů. Převléknete ji asi za pět minut.