Dádo, pozor na šklebení: Patrasové to po šedesátce sekne, ale na tuhle grimasu musí zapomenout!

Dáda Patrasová křtila knížku pro děti. Foto: Super.cz/Herminapress, Profimedia.cz

Královně dětských srdcí Dádě Patrasové (61) to i po šedesátce moc sluší. Pokud se tedy před fotografy moc nešklebí. To pak vypadá zbytečně o několik let starší, než ve skutečnosti je. Což je velká škoda.