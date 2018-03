Slavná zpěvačka (25) se smířila se svou plnoštíhlou postavou: Jak se vám líbí jako plus size sexsymbol?

Demi Lovato Profimedia.cz

Plus size křivky už kromě světa módy, kde je úspěšně nosí Ashley Graham (30), pronikly i do hudebního šoubyznysu. Demi dříve kvůli sklonům k přibírání trpěla a její špatný psychický stav vedl k alkoholismu a sebepoškozování. Teď už je z ní vyrovnaná žena, která se netrápí počítáním kalorií.

Zatímco v minulosti by před koncerty hladověla, aby na pódiu byla co nejštíhlejší, teď na Tell Me You Love Me Tour hrdě vystavuje své plné křivky. Demi je holka „krev a mlíko“, což ji ale při výběru kostýmů nijak nelimituje. Sebevědomě se před fanoušky vystavuje v koženém body, punčochách a podvazcích.

Spokojenost a duševní vyrovnanost se projevuje i ve zpěvaččině soukromí. Demi Lovato to opět táhne k herci Wilmeru Valderramovi, s nímž se v roce 2016 po šesti společných letech rozešla. Bývalí partneři spolu tráví stále více času a vypadá to, že po pauze k sobě mají opět velmi blízko. ■