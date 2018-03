Na mladou baletku byla na Oscarech upřena nečekaná pozornost. Mohly za to její průsvitné šaty

Ansel Elgort a Violetta Komyshan Profimedia.cz

Mezi konkurencí těch nejznámějších a nejvýznamnějších jmen filmového průmyslu by si jeden řekl, že přítelkyně mladého herce Ansela Elgorta (23) Violetta Komyshan (22) zapadne. Nestalo se tak. Baletka totiž na Oscary oblékla v dekoltu průsvitné šaty.

Britský Daily Mail o tom píše jako o ‚nešťastné nehodě‘, těžko ale říct, zda to (ne)byl úmysl. Violetta má ráda provokativní módu, šaty, jež rafinovaně odhalovaly poprsí, oblékla i na letní premiéru filmu Baby Driver, v němž její přítel ztvárnil hlavní roli. Ale není červený koberce jako červený koberec a předávání Oscarů si přece jen říká o víc důstojnosti.

Elgort se zdá být čerstvým větrem a vycházející hollywoodskou hvězdou. Vedle zatím posledního, loňského Baby Driver, by letos měly do kin přijít další dva jeho snímky a další natáčí. Zahrál si i v několika klipech. S přítelkyní se seznámil na střední škole, chodí spolu už šest let. ■